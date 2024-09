Sergio Pérez é piloto da Red Bull Racing - Nicolas Tucat/AFP

Publicado 18/09/2024 11:20 | Atualizado 18/09/2024 11:22

Rio - A vida do piloto Sérgio Pérez, da Red Bull, quase virou de cabeça para baixo desde a penúltima volta do GP do Azerbaijão. O mexicano se envolveu em um incidente com Carlos Sainz, da Ferrari, que custou o pódio em Baku, e quase a vida do seu pai. A batida teria sido o motivo do princípio de infarto sofrido pelo seu pai, o político António Pérez Garibay.

O político, de 65 anos, foi encontrado desacordado em casa, na Cidade do México, na manhã do último domingo (15). António Pérez Garibay foi encaminhado a um hospital na capital mexicana e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ser submetido a mais exames. Ele passa bem e a expectativa é de que receba alta em alguns dias.

Sergio Perez estava em terceiro lugar e tentou ultrapassar o segundo colocado Charles Leclerc, da Ferrari, na reta principal, na volta 50 de 51. Entretanto, ele não conseguiu completar a tentativa e perdeu tempo, gerando aproximação de Sainz, que tentou ultrapassá-lo. Porém, ambos se chocaram e bateram no muro. George Russell, da Mercedes, herdou a última vaga no pódio.

António Pérez Garibay ficará sob monitoramento do coração e de seus órgãos vitais nos próximos dias, antes de receber alta. O pai do piloto da Red Bull foi deputado federal do México entre 2021 e 2024, e chegou a cogitar disputar as eleições presidentes, mas desistiu.