Daniela Fainus é musa do Cruz Azul - Reprodução / Instagram

Daniela Fainus é musa do Cruz AzulReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 09:50

Rio - A musa do Cruz Azul, Daniela Fainus, deixou seus fãs bastante empolgados ao publicar um ensaio sensual no Instagram. Caracterizada com roupas em homenagem ao México, seu país, que comemorou a Independência no último dia 15, a beldade levou os seus seguidores ao delírio.

fotogaleria

"Você está espetacular e linda", "Uma deusa. Viva o México!", "Que lindas mulheres nós temos no México, claro que você está incluída", "Você é uma linda bonequinha linda", foram alguns dos comentários.

Com uma conta com 2 milhões de seguidores no Instagram, Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul, clube mexicano que já conquistou seis títulos da Liga dos Campeões da Concacaf e nove campeonatos mexicanos.