Toto Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 1990, lutava contra o câncer desde 2022 - Daniel Garcia / AFP

Toto Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 1990, lutava contra o câncer desde 2022Daniel Garcia / AFP

Publicado 18/09/2024 09:00

Sicília (ITA) - Artilheiro da Copa do Mundo de 1990, o italiano Toto Schillaci morreu nesta quarta-feira (18), aos 59 anos. O ex-jogador lutava contra o câncer no cólon desde 2022. Na última semana, deu entrada no Hospital Cívico de Palermo, na Sicília, na Itália, para estabilizar a frequência cardíaca.

Toto Schillaci começou a carreira no Messina, onde disputou 219 jogos e marcou 61 gols entre 1982 e 1989. No modesto clube italiano, foi campeão da terceira divisão. Na década de 90, defendeu Juventus e Inter de Milão, sendo campeão da Liga Europa em 1990 com a Velha Senhora e em 1994 com a Nerazzurri.

O ex-atacante ganhou reconhecimento internacional após conquistar a artilharia da Copa do Mundo de 1990. A Itália, anfitriã da competição, caiu na semifinal para a Argentina e terminou em terceiro lugar após vencer a Inglaterra por 2 a 1. Toto Schillaci marcou seis gols no Mundial.