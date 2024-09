Dorival Júnior comanda treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 18/09/2024 09:30

Rio - A CBF definiu a data da convocação dos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e a logística da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior divulgará a lista de convocados no dia 27. O Brasil enfrenta o Chile, fora de casa, em 10 de outubro, além do Peru, dia 15, em Brasília.

Os jogadores pré-convocados serão informados uma semana antes da lista final. A preparação será realizada em São Paulo, com treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A seleção brasileira ficará hospedada próxima ao aeroporto de Guarulhos e viajará ao Chile na véspera da partida.

Após enfrentar o Chile, a delegação brasileira segue para Brasília, onde enfrentará o Peru, no dia 15 de outubro, no Mané Garrincha. O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com 10 pontos, e perdeu quatro dos últimos cinco jogos na competição.