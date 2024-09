Endrick levou o Santiago Bernabéu ao delírio - Reprodução / Internet

Endrick levou o Santiago Bernabéu ao delírioReprodução / Internet

Publicado 18/09/2024 10:55

Rio - A estreia de Endrick pela Liga dos Campeões com direito a gol na vitória do Real Madrid sobre Stuttgard, no Santiago Bernabeu, fez o jovem brasileiro ser exaltado pelo jornal espanhol "As". A publicação afirmou que o atacante roubou o protagonismo do badalado trio do clube espanhol: Mbappé, Vini Jr. e Jude Bellingham.

Com o título "A BMV acaba em E", o jornal destacou a atuação de Endrick. "O brasileiro demorou quatro minutos para marcar no Bernabéu, em Wembley 'esperou' até aos 9 minutos e com o Palmeiras escreveu um livro de marcos. Estreante mais jovem (16 anos, 2 meses e 15 dias), artilheiro mais antigo (16 anos, 3 meses e 4 dias), primeiro jogador a conquistar títulos em todas as categorias do clube (sub-11, sub-13, sub-15, sub -17, sub-20 e como profissional)... E voltando ao alvo, ele também entra para uma lista de estreantes goleadores tanto na Liga dos Campeões quanto na Liga. Morientes, Cristiano, Isco, Asensio, Bellingham... e agora Endrick, um adolescente que preparou para si o melhor presente de casamento possível. Sua melhor lua de mel", destacou a publicação.

O lance do gol de Endrick também foi comentado pela publicação. O atacante arriscou a finalização de fora da área, mesmo tendo a opção de tocar para Mbappé e Vini Jr. A personalidade do jovem foi exaltada pelo jornal espanhol.



Um dos mais badalados do elenco do Real Madrid, Kylian Mbappé também marcou na estreia pelo Real Madrid na competição, porém, o destaque da partida acabou sendo realmente Endrick.