Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024 - Divulgação / Conmebol

Publicado 18/09/2024 10:05 | Atualizado 18/09/2024 10:07

Rio - A Conmebol revelou o calendário de competições sul-americanas de 2025. A temporada começa e termina com a Libertadores, com a primeira fase nos dias 5 e 12 de fevereiro e a final em 29 de novembro. A entidade definiu três datas Fifa para as Eliminatórias (março, junho e setembro) e deixou duas janelas (outubro e novembro) para amistosos.

A Recopa ocorre simultaneamente aos jogos da segunda fase da Libertadores, nos dias 19 de fevereiro na casa do campeão da Sul-Americana e em 26 de fevereiro com mando do campeão da Libertadores. Já a Sul-Americana começa apenas no dia 5 de março, com jogo único pela primeira fase, em simultâneo com a terceira fase da Libertadores.

A final da Sul-Americana será no dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Já a decisão da Libertadores ainda não tem local definido. Além das competições sul-americanas, a Conmebol terá seis representantes no Mundial de Clubes da Fifa, entre 15 de junho e 13 de julho. Entre eles, três brasileiros estão garantidos: Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

A Conmebol guardou a última vaga do Mundial de Clubes para o campeão da Libertadores de 2025. Em caso de título de Atlético-MG, Botafogo ou São Paulo, o Brasil terá quatro representantes. Por enquanto, é o único país com três representantes. Vale lembrar que durante a competição da Fifa, haverá nove rodadas do Brasileirão simultaneamente.

Libertadores:

1ª fase: 5 e 12 de fevereiro

2º fase: 19 e 26 de fevereiro

3º fase: 5 e 12 de março

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro

Sul-Americana:

1ª fase (jogo único): 5 de março

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Playoffs: 16 e 23 de julho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

Recopa:

Jogo de ida (mando do campeão da Sul-Americana): 19 de fevereiro

Jogo de volta (mando do campeão da Libertadores): 26 de fevereiro

Datas Fifa:

17 a 25 de março (Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026)

2 a 10 de junho (Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026)

1 a 9 de setembro (Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026)

6 a 14 de outubro (Amistosos)

10 a 18 de novembro (Amistosos)

Mundial de Clubes da Fifa:

15 de junho a 13 de julho