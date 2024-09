Arturo Vidal disputa lance em Colo-Colo x River Plate - AFP

Publicado 18/09/2024 10:20

Rio - Atual jogador do Colo-Colo, Arturo Vidal provocou o River Plate, após o empate em Santiago no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O chileno afirmou que a sua equipe foi superior e se gabou de ter mais títulos que os adversários.

"Nós jogamos melhor. Merecíamos a vitória... Tenho mais títulos do que todos os jogadores do River. Eles conseguiram um sorteio milagroso", afirmou em entrevista à "ESPN" do Chile.



Arturo Vidal fez carreira no futebol europeu, passando por clubes importantes como Juventus, Inter de Milão, Barcelona e Bayern. Em 2022, chegou ao futebol brasileiro para defender o Flamengo. Após passagens apagadas pelo Rubro-Negro e pelo Athletico-PR voltou ao seu país para defender o Colo-Colo.



Com o empate por 1 a 1 no Chile, a equipe de Vidal terá que vencer o River Plate, em Buenos Aires, para avançar à semifinal da Libertadores. O vencedor deste duelo encara quem passar do confronto entre Fluminense e Atlético-MG.