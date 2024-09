Endrick se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Real Madrid na Liga dos Campeões - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Endrick se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Real Madrid na Liga dos CampeõesPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 18/09/2024 13:14 | Atualizado 18/09/2024 13:15

Espanha - Recém-chegado ao Real Madrid , Endrick disputou a Liga dos Campeões pela primeira vez na última terça-feira (17) e balançou a rede do Santiago Bernabéu após sair do banco de reservas na reta final da vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart, da Alemanha . O brasileiro foi o responsável por fazer o terceiro do clube merengue na partida.

Leia mais: Jornal espanhol destaca Endrick em estreia da Liga dos Campeões

Para marcar, o camisa 16 arrancou do campo de defesa e, mesmo com Vini Jr e Mbappé livres no ataque, bateu rasteiro de fora da área para selar o triunfo na primeira rodada da fase de liga do torneio. O francês, inclusive, destacou a importância do gol para o jovem.

"No final o que importa é que fez seu gol e foi comemorar com a torcida. É um garoto, 18 anos. Difícil chegar na Europa e jogar em um clube como o Real Madrid, mas ele teve seus minutos e conseguiu balançar a rede. É o importante", disse o atacente em zona mista após o jogo.

No Real Madrid desde julho, o garoto disputou cinco jogos oficiais e fez dois gols.