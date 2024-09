Mansão de Michael Jordan está à venda nos Estados Unidos - Reprodução

Publicado 18/09/2024 12:00 | Atualizado 18/09/2024 12:02

Chicago (EUA) - Michael Jordan finalmente conseguiu vender sua mansão em Illinois, nos Estados Unidos. Após 12 anos de tentativas frustradas, o maior ícone do basquete conseguiu negociar a propriedade por cerca de US$ 15 milhões de dólares (R$ 81 milhões). Não foi divulgada a identidade do comprador.

A mansão ocupa um terreno de 30 hectares. São 17 mil metros quadrados de construção, com direito a nove quartos, 19 banheiros, uma quadra coberta de basquete, uma quadra de tênis, um campo de golfe e uma piscina. A propriedade foi colocada à venda por US$ 29 milhões de dólares (R$ 159 milhões).

No fim, Michael Jordan vendeu a mansão por menos da metade do preço. Ao longo dos 12 anos, o ex-jogador precisou pagar US$ 1,8 milhão de dólares (aproximadamente R$ 10 milhões) em impostos. A propriedade foi construída entre 1993 e 1995, quando ele defendia o Chicago Bulls na NBA.