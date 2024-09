Rafael Paiva em treino - Matheus Lima / Vasco

Rafael Paiva em treinoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/09/2024 11:35 | Atualizado 18/09/2024 11:52

Rio - Com aproveitamento de 57,9% na temporada, o treinador Rafael Paiva foi um dos pilares da mudança do Vasco em 2024. Bastante querido pelo elenco, o comandante acabou sendo efetivado por Pedrinho. O presidente do Cruz-Maltino fez muitos elogios ao profissional e explicou o processo de manutenção do comandante, de 40 anos, na função.

"O Paiva é um cara inteligentíssimo, estudioso e deu uma resposta, foi dando uma resposta positiva. Aquilo ali também me ajudou. Com muita humildade mesmo, eu falo, foi desempenhando, foi ganhando e isso foi me me dando segurança de manter o Paiva", disse o dirigente em participação no Amigos Futebol Clube.

No total, Rafael Paiva comandou o Vasco em 23 jogos, com 11 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas. O bom aproveitamento colocou o Cruz-Maltino na parte da cima da tabela e na semifinal da Copa do Brasil.



A boa sintonia entre o treinador e o presidente Pedrinho foi destacada por Dimitri Payet. Em entrevista ao jornal francês "L'Equipe", o astro afirmou que a mudança de chave na temporada do Vasco se deu com a chegada dos dois.