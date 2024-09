Estevão é um dos destaques do Palmeiras nesta temporada - AFP

Publicado 18/09/2024 14:17

Rio - Adversário do Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode ter um grande desfalque para o duelo: Estêvão. O atacante teve uma lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda e é dúvida no Verdão.

Leia mais: Vegetti está de repouso para encarar o Palmeiras

O garoto, que é um dos destaques da equipe nesta temporada, sentiu dores na goleada sobre o Criciúma, na última rodada, e fez exames que diagnosticaram o problema. Na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira (18), ele realizou um trabalho com o Núcleo de Saúde e Performance.

Sem o camisa 41, o técnico Abel Ferreira enxerga Dudu, Lázaro, Rômulo e Rony na briga pela vaga no time titular.

Vasco e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino soma 35 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela. Já o Verdão tem 50 e é o vice-líder.