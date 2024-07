Endrick foi apresentado pelo Real Madrid - AFP

Publicado 27/07/2024 08:46

Rio - Com 18 anos recém-completados, o atacante Endrick, da seleção brasileira, foi apresentado como reforço do Real Madrid. Utilizando a camisa 16, o jovem se mostrou bastante emocionado e surpresa com o comparecimento em peso dos torcedores do clube espanhol no Santiago Bernabéu.

"Estou aqui, muito feliz, minha família também. Isso é uma loucura. Não tenho palavras para descrever o que sinto, porque sempre quis estar aqui. Queria jogar no Real Madrid, era o meu sonho e hoje tornou isso realidade. Não vou mentir. Não esperava tudo isso. Tanta gente assim", afirmou.



Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, reforçou a relação íntima entre brasileiros e o clube espanhol. Atualmente no elenco, o atual campeão europeu conta com Rodrygo, Vini Jr. e Éder Militão.



"O Real Madrid e o Brasil estão unidos na história do futebol graças a grandes jogadores que viveram essa experiência que você está passando agora. Um dia como o de hoje, viveram grandes jogadores do Real Madrid e do futebol mundial, como Didi, Canário, Roberto Carlos, Sávio, Ronaldo, Kaká, e muitos outros. E você vai encontrar com muitos companheiros da seleção brasileira, Vinicius, Rodrygo e Militão. Todos eles te contaram o que significa ser jogador do Real Madrid", disse.