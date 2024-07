Roberto Firmino comemorando gol marcado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2024 13:47

Rio - O Corinthians iniciou conversas para tentar contratar o atacante Roberto Firmino, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Segundo o jornalista Samir Carvalho, do portal "Uol", dirigentes do clube paulista consultaram representantes do jogador, de 32 anos, para saber sobre a possibilidade de um acordo.

Apesar do alto salário para os padrões do futebol brasileiro, o Timão sonha em contar com o atleta. Ainda de acordo com o veículo, um profissional do Corinthians afirmou que embora ainda tenha um longo caminho a percorrer, as negociações já iniciaram.

Com passagens pelo Liverpool, da Inglaterra, e pela seleção brasileira, o centroavante tem contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, até junho de 2026. Contratado no ano passado, o atacante atuou em 34 jogos pela equipe saudita e anotou nove gols.

Firmino saiu do Brasil aos 19 anos depois de ser um dos destaques da campanha de acesso à Série A do Brasileirão pelo Figueirense, em 2010. Naquele ano, ele marcou 11 gols em 51 jogos e em dezembro foi transferido para o Hoffenheim, da Alemanha. Ele disputou a Copa do Mundo de 2018.