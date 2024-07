John Textor pode comprar novo clube inglês - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2024 12:50

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor está perto de comprar um novo clube no futebol inglês. De acordo com o jornalista Ed Aarons, do jornal britânico "The Guardian", o empresário tem negociações avançadas para administrar o futebol de um clube da da Premier League, porém, não é o Everton.

John Textor tem 40% das ações do Crystal Palace e está negociando essa fatia. De acordo com o jornalista, há 14 investidores interessados em adquirir o percentual do empresário norte-americano no clube inglês. No entanto, a fatia pode ser dividida entre mais de um acionista.



Em relação ao novo clube, o jornalista não divulgou qual seria. O Everton era tratado como prioridade para John Textor, após sua negociação para venda para a 777 Partners ter sido cancelada. O empresário afirmou que deseja comprar equipes que busquem títulos.



O norte-americano tem uma holding esportiva chamada Eagle Football, que administra majoritariamente clubes como o Botafogo, o Lyon, da França, e RWD Molenbeek, da Bélgica. No Palace, Textor tem poder reduzido por ser acionista minoritário.