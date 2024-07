Presidente do Barcelona, Joan Laporta (à esquerda), e treinador Hansi Flick - AFP

Publicado 25/07/2024 12:20

Rio - Apresentado como novo treinador do Barcelona, Hansi Flick, de 59 anos, afirmou que vê afinidade entre a escola de futebol catalã e a sua forma de entender o esporte. O alemão citou um dos maiores ídolos da história do Barça, Johan Cruijff, e promete uma equipe ofensiva na próxima temporada.

"Não estou longe da ideia na qual o Barcelona vem jogando, a filosofia de Cruyff. Quero um time que seja ativo no campo. Com ou sem a bola, que saiba o que fazer, marque o ritmo do jogo. Não importa a formação, queremos um futebol ofensivo e que seja reconhecível quando alguém vir na televisão", afirmou.



Flick falou sobre o novo xodó do futebol espanhol, o atacante do Barcelona, Lamine Yamal, de apenas 17 anos. O alemão elogiou a qualidade do jovem e também pediu para que o atleta não se deslumbre.



"No último ano, esteve incrível. Passo a passo neste nível, e terminou muito bem na Eurocopa. Espero que siga assim, e também que mantenha os pés no chão. É certo que vai nos oferecer grandes momentos, mas pode até melhorar, e isso cabe a nós, como técnicos", disse.