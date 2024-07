Argentina se isolou como a maior campeã da Copa América, com 16 títulos, após vencer a edição de 2024 - AFP

Publicado 24/07/2024 18:33 | Atualizado 24/07/2024 18:40

A Associação Argentina de Futebol (AFA) já deixou claro para a Conmebol que gostaria de sediar a próxima edição da Copa América, em 2028. No entanto, os Estados Unidos podem receber o torneio mais uma vez. As informações são da jornalista Raisa Simplicio, do site "Goal".

De acordo com a publicação, o Uruguai também surge como postulante para realizar uma candidatura em parceria com a Argentina e compartilhar a sede, com a final realizada em Buenos Aires.

No entanto, os Estados Unidos ainda são os favoritos para receber a competição novamente, daqui a quatro anos. Apesar de críticas como o tamanho dos campos de jogo e problemas com os gramados, a avaliação interna é positiva do ponto de vista dos patrocinadores e dos resultados financeiros. Os organizadores também elogiaram o público elevado nas partidas.

A Argentina conquistou seu 16º título da Copa América após vencer a Colômbia por 1 a 0 no último dia 15 de julho, isolando-se como a seleção que mais ganhou a competição.