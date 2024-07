Troféu do Brasileiro - Divulgação / CBF

25/07/2024

Rio - Com o Flamengo ainda com 18 jogos, o primeiro turno do Brasileiro ainda não tem um "campeão", porém, os clubes do Rio obtiveram um feito inédito na competição. Pela primeira vez fecharam a primeira parte da Série A com duas equipes na liderança.

Este foi o quarto "título" do primeiro turno que o Rio de Janeiro conquistou. Em 2010, o Fluminense terminou a primeira parte da competição na frente com o Corinthians em segundo. Em 2019, foi a vez do Flamengo, que teve o Palmeiras logo atrás. No ano passado, o Botafogo fechou o primeiro turno na liderança com o Grêmio em segundo lugar.



O Botafogo concluiu a primeira parte do Brasileiro de 2024 com 40 pontos. Com três a menos vem o Flamengo, porém, o clube da Gávea teve a partida contra o Internacional, no Beira Rio, adiada. Caso derrote os gaúchos por dois gols de diferença, o Rubro-Negro será o "campeão" do turno.



Em duas ocasiões, os clubes do Rio foram campeões e vice do Brasileiro ao mesmo tempo. Porém, em ambas, a competição era disputada no modelo de "mata-mata". Em 1984, o Fluminense bateu o Vasco na final, e oito anos depois foi a vez do Flamengo levar a melhor sobre o Botafogo.