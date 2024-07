Nilton Santos deverá receber mais um clássico - Divulgação/ Botafogo

Publicado 24/07/2024 11:20

Rio - O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 22ª rodada do Brasileiro, está perto de ter o seu local confirmado. O Cruz-Maltino se aproximou de um acordo para mandar o duelo no Nilton Santos. O desejo do clube de São Januário é de que a partida, marcada para o próximo dia 10, ocorra no Rio de Janeiro.

Como mandante do clássico, o Vasco terá direito a 90% dos ingressos, enquanto o Fluminense ficará com 10%. No primeiro turno, o modelo ocorreu de forma invertida, com o Tricolor mandando a partida do Brasileiro no Maracanã.



Caso seja confirmado no Nilton Santos será o segundo ano consecutivo que o Vasco irá utilizar o estádio para mandar um clássico contra o Fluminense no Brasileiro. Em 2023, o Cruz-Maltino derrotou o Tricolor por 4 a 2 no local.



Outras opções foram avaliadas pelo Vasco como o estádio Kleber Andrade, em Caricacica, porém, o desejo era mandar o clássico no Rio. O Maracanã também chegou a ser visto como alternativa, porém, acabou não evoluindo as negociações.