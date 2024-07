Braithwaite, ex-Barcelona, tem acordo para jogar no Grêmio - Divulgação/Espanyol

Publicado 22/07/2024 19:10

O Brasileirão vem ganhando rostos conhecidos no futebol europeu, e mais um nome tem sua chegada encaminhada. O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (22), um acordo pela contratação do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, de 33 anos, ex-Barcelona. O jogador está livre no mercado após deixar o Espanyol ao fim da última temporada.

Braithwaite é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato caso seja aprovado pelo departamento médico do clube.

O atacante vestiu a camisa do Barcelona entre 2020 e 2022, mas teve passagem com pouco destaque: foram 50 jogos, 10 gols marcados e cinco assistências. Ele chegou a custo zero ao Espanyol.

Ele atuava no futebol espanhol desde 2019, quando foi emprestado pelo Middlesbrough, da Inglaterra, ao Leganés. Pela seleção da Dinamarca, Braithwaite disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, além da Eurocopa de 2021.