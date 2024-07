Guardiola gostou da contratação de Savinho - Divulgação / Manchester City

Publicado 24/07/2024 14:50

Rio - Novo reforço do Manchester City, o atacante Savinho, de 20 anos, recebeu muitos elogios do treinador Pep Guardiola. O espanhol agradeceu ao Girona, equipe espanhol que o brasileiro atuou na última temporada, por ter "lapidado" o jovem, que foi comprado pelo Grupo City junto ao Atlético-MG em 2022.

"O um contra um dele é devastador. Ele pode jogar nos dois lados, ponta esquerda, ponta direita e pode até jogar no meio. Mas precisamos dele mais principalmente na ala. Devemos agradecer ao Girona, fizeram um excelente trabalho", afirmou.



A transferência resultou em 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 153,08 milhões) ao Troyes, que também faz parte do grupo City, e que era o clube que Savinho estava ligado. Ele atuou emprestado pelo Girona e com as metas a operação poderá chegar aos 40 milhões de euros (R$ 243 milhões).



O Manchester City já iniciou sua pré-temporada nos Estados Unidos, porém, como fez parte do elenco da seleção brasileira, que disputou a Copa América, Savinho está de férias, assim como outros atletas que estiveram em campo pela competição ou pela Eurocopa.