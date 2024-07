Leal recebe tratamento dentro da quadra, após cair lesionado - Reprodução / CazéTV

Publicado 24/07/2024 13:57 | Atualizado 24/07/2024 13:59

Em meio às últimas preparações para os Jogos Olímpicos, a seleção brasileira masculina de vôlei tomou um susto. O ponteiro Leal sofreu uma torção no tornozelo direito em treino nesta quarta-feira (24) e saiu do local amparado. A região da lesão foi imobilizada e recebeu tratamento com gelo.

De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a entorse não foi grave, mas o atleta será submetido a novos exames ainda nesta quarta-feira, conforme informou o "ge".





Nas redes sociais, torcedores pediram orações para o Time Brasil. "Urge a visita de uma rezadeira no prédio do Brasil", afirmou uma internauta. "Pelo amor de Deus, parem de treinar", brincou um torcedor. Um fã do esporte pediu Bergman de titular.

Yoandy Leal é um jogador cubano, naturalizado brasileiro, de 35 anos. Ele disputará a sua segunda Olimpíada e possui, em seu currículo, cinco Campeonatos Brasileiros e quatro Mundiais de Clubes. Atualmente, joga no Piacenza, da Itália.

O Brasil está no grupo B do vôlei, junto com Itália, Polônia e Egito. A seleção estreia contra os italianos neste sábado (27), às 8h (horário de Brasília).