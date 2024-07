Estádio Parque dos Príncipes recebe forte esquema de segurança para jogo entre Mali x Israel - AFP

Publicado 24/07/2024 10:26

Rio - Por causa do conflito com o Hamas, a estreia da seleção israelense de futebol, que acontece nesta quarta-feira (24), às 16h, no Parque dos Príncipes, vai receber um forte esquema de segurança. De acordo com o ministro do interior francês, Gérald Darmanin, cerca de mil policiais serão mobilizados para a partida, que vai contar, ainda, com um perímetro antiterrorista no entorno do estádio.

Um importante protocolo foi montado para garantir a proteção da delegação israelense durante as Olimpíadas. Segundo o jornal The Telegraph, da Inglaterra, agentes da segurança interna israelense, os Shin Bet, estarão controlando permanentemente os 88 atletas da delegação.

"As forças de segurança francesas esperam ações de alteração da ordem ao redor do estádio, podendo acontecer manifestações nas arquibancadas com apitos ou com bandeiras, por exemplo, durante a execução do hino israelense", afirmou uma fonte da polícia francesa à AFP.

A organização dos Jogos espera um público de 48 mil pessoas para o jogo entre Mali x Israel e diferente do que acontece em uma partida tradicional de futebol, as torcidas não serão separadas nas arquibancadas.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, também estará presente no estádio e vai receber uma atenção especial das forças de segurança. Membros dos corpos de elite da polícia francesa (RAID) e da Gendarmaria (GIGN) também farão parte do protocolo de proteção dos israelenses.

A preocupação com a segurança nas partidas envolvendo a seleção israelense acontece por conta das tensões provocadas em todo o mundo em virtude da guerra na Faixa de Gaza, que acontece há 10 meses, entre o país e o Hamas, grupo islâmico palestino que controla Gaza.

Mali x Israel se enfrentam pelo Grupo D, que conta também com Paraguai e Japão, próximos adversários dos israelenses, respectivamente. Somente os dois primeiros colocados avançam às quartas de final das Olímpiadas, enquanto os dois últimos são eliminados da competição.