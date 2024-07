Isaac Souza esteve nos Jogos Pan-Americanos de Santiago - Reprodução / Instagram

Isaac Souza esteve nos Jogos Pan-Americanos de SantiagoReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 09:00

França - O Time Brasil sofreu mais uma baixa de última hora em sua delegação, às vésperas da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024. Trata-se de Isaac Souza, um dos dois únicos representantes do País nos saltos ornamentais. O carioca de 25 anos apresentou uma lesão durante o treino e acabou sendo cortado dos Jogos Olímpicos nesta quarta.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), ele sofreu uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo durante treino realizado na segunda-feira, no Rio de Janeiro, onde mora e treina. Isaac precisará ser submetido a uma cirurgia no local, em data ainda a ser confirmada pela entidade.

Isaac iria disputar sua segunda Olimpíada da carreira, mais uma vez na plataforma de 10 metros. Nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, ele ficou em 20º lugar, sem conseguir passar das eliminatórias. Ele havia assegurado sua classificação para Paris-2024 no Mundial de Esportes Aquáticos, disputados em Fukuoka, no Japão, em julho do ano passado. Na ocasião, alcançou a final de sua prova.