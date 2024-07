Bia Haddad, tenista brasileira - AFP

Publicado 23/07/2024 18:16

França - A tenista Bia Haddad está enfrentando problemas em seus primeiros dias em Paris. Ao desembarcar na cidade olímpica, a brasileira não recebeu sua mala da companhia aérea Swiss. Após 48 horas, nenhuma solução foi apresentada à atleta.

Antes de chegar a Paris, Bia fez escala em Zurique, na Suíça. No entanto, o localizador na mala da atleta aponta que seus pertences ainda nem saíram do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de onde ela partiu no último domingo (21).

"Quase 48h se passaram e a Swiss Airlines ainda não encontrou a minha mala. Minha air tag mostra que a mala segue no aeroporto de Guarulhos, mas até agora nada de solucionarem o caso. Preciso da mala para os Jogos Olímpicos. Cadê a minha mala?", reclamou a tenista nas redes sociais.

De acordo com a assessoria de Bia, a companhia aérea informou que está procurando a mala, mas não se manifestou sobre a localização da air tag passada pela atleta. No interior da mala, há raquetes, calçados e planilhas que serão utilizadas nas Olimpíadas. A tenista está recebendo suporte do COB.

Em Paris, Bia Haddad participará da competição simples e por duplas, ao lado de Luisa Stefani. Os jogos de tênis acontecerão a partir do próximo sábado (27).