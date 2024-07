Julio de Sá viajou com uniforme da Comlurb em homenagem ao avô - Reprodução

Julio de Sá viajou com uniforme da Comlurb em homenagem ao avôReprodução

Publicado 24/07/2024 13:52

Rio - O influencer Julio de Sá decidiu inovar na escolha de seu look para viajar a Paris, onde vai cobrir as Olimpíadas ao lado de outros nomes da Internet. Em sua primeira viagem internacional, ele homenageou o avô ao embarcar no avião vestido com o uniforme utilizado pelos garis da Comlurb.

"Sim, o meu aerolook para as olimpíadas de Paris é o uniforme da Comlurb. Você deve estar se perguntando o porquê, né? Para quem não é do Rio, esse é o uniforme do órgão responsável pela limpeza urbana da cidade maravilhosa. Escolhi esse look por causa do meu avô. Um homem apaixonado pelo esporte e pela arte, que trabalhou nesse órgão por muitos anos", revelou Júlio, que também é ator, apresentador e humorista.



"Quando se aposentou, pôde me proporcionar algumas experiências no mundo da arte e dos esportes. E foram essas primeiras experiências que fizeram com que eu me tornasse o amante desses dois mundos", completou.

Em seguida, o influencer relembrou experiências que viveu ao lado do avô e a importância dele em sua formação.

"Todo mês eu ia com ele pra sacar o dinheiro da sua aposentadoria. E sempre que saíamos do banco, ele me levava pra alguma atividade que envolvia artes ou esporte. E foi através dessas idas com meu coroa que comecei a ter comigo essas duas paixões", contou o ator.

"E é por isso que eu decidi homenagear meu avô nessa minha primeira viagem Internacional, vestindo esse uniforme que ele vestiu com orgulho muitos anos. Obrigado, Seu Jorge. Levo hoje na minha mala a saudade e a gratidão. O senhor foi gigante e sempre será eterno nos meus sonhos", finalizou.

No Instagram, Julio de Sá conta com mais de 300 mil seguidores. Na postagem em homenagem ao avô, os internautas deixaram diversos comentários exaltando a atitude do influencer.