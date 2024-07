João Gomes é um dos principais nomes do Wolverhampton - AFP

Publicado 23/07/2024 14:44

Rio - O volante João Gomes, ex-Flamengo e que atualmente defende o Wolverhampton-ING, falou abertamente pela primeira vez sobre o fato de ser gago. Durante o documentário "The Pitbull", produzido por seu clube na Inglaterra, o jogador da seleção brasileira falou sobre o processo para se aceitar e como fez para melhorar sua comunicação.

"Era algo que me entristecia e meio que me bloqueava, sabe? Eu sempre quis me expressar, mas me sentia bloqueado. Me sentia inferiorizado", relembrou João.

"Hoje em dia eu me sinto muito mais feliz e, principalmente, já me aceito mais. Hoje tenho essa coragem de falar, tenho essa coragem de me expressar. Claro que eu tenho tempo diferente de comunicação, mas isso as pessoas que têm que respeitar", completou.

Durante uma convocação para a seleção brasileira, João chegou a receber o apoio de Leila Pereira, que atuava como chefe de delegação na ocasião. A presidente do Palmeiras incentivou o volante a discursar para os companheiros antes dos amistosos contra Espanha e Inglaterra, em março.

O documentário sobre João Gomes foi disponibilizado pelo Wolverhampton no YouTube. A produção tem cerca de 30 minutos.