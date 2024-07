Pep Guardiola abordou situação do elenco do City - Divulgação / Manchester City

Publicado 23/07/2024 11:00 | Atualizado 23/07/2024 11:02

Rio - O treinador Pep Guardiola, do Manchester City, rechaçou a possibilidade do apoiador Kevin De Bruyne, de 33 anos, se transferir para o Al-Ittihad, da Arábia. Em poucas palavras, o espanhol descartou a saída do belga e afirmou que o grupo do clube inglês deverá seguir bem parecido com o da última temporada.

"Se alguém for embora, vamos falar sobre isso (contratar reforços). Claro, até o último dia, existe a chance de mudar o elenco. Eu não descarto a possibilidade de ter novos jogadores, mas acredito que 85, 90, 95% do elenco será o mesmo", afirmou.



Além de De Bruyne, outro atleta que vem sendo ventilado na equipe saudita é o goleiro Ederson. Porém, diferente do belga, que alguns jornalistas europeus cravaram, a transferência, o brasileiro é colocado como negociando com o Al-Ittihad.



Kevin De Bruyne, assim como Pep Guardiola, está em seu último ano de contrato com o Manchester City. Em relação ao espanhol, a tendência é que ele encerre o ciclo que começou em 2026 no clube inglês.