Benzema explicitou sua torcida por Vini Jr. - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 22/07/2024 17:00

Rio - Companheiro de Vini Jr. no Real Madrid no título da Liga dos Campeões de 2022, o atacante Karim Benzema, de 36 anos, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, defendeu que o brasileiro receba o prêmio de melhor jogador da Europa, o "Bola de Ouro", na temporada de 2024.

"Vini merece por causa da sua temporada e não só pelo o que fez nesta. Na anterior também esteve acima com seu futebol e o que faz com a bola. É um jogador completo. Ele pode ganhar uma partida sozinho, como também com a ajuda de seus companheiros. É muito bom quando o Real Madrid precisa dele e por isso acredito que ele merece. Sempre aparece, por isso, Vini é meu favorito", disse.



Destaque do Real Madrid no título da Liga dos Campeões deste ano, Vini Jr. é um dos favoritos, mas tem outros concorrentes com o próprio companheiro de equipe, Jude Bellingham, que foi vice-campeão da Eurocopa com a Inglaterra.



Em 2022, Karim Benzema acabou recebendo o prêmio de "Bola de Ouro", após ser o principal protagonista do título da Real Madrid na Liga dos Campeões naquele ano. Vini Jr. teve papel de destaque, mas não apareceu nem entre os três melhores. O prêmio de melhor do mundo da Fifa de 2022 foi dado a Lionel Messi.