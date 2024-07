Larissa Sumpani é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 11:01

Rio - A musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, que participou recentemente de um vídeo ao lado de amigas que também vendem conteúdo na plataforma adulta, passou por uma situação constrangedora na Itália. Realizando uma Eurotrip, a beldade foi barrada de entrar em um restaurante na Itália por 'trajes inapropriados".

"Ele não quis ouvir nossas explicações. Disse que não importava o motivo, que o restaurante tinha um código de vestimenta que devia ser respeitado", afirmou Larissa.

A musa do OnlyFans estava acompanhada da influenciadora Kerolay Chaves. Na opinião de Larissa, a atitude do dono do restaurante teve cunho xenófobo.



"Sentimos que fomos julgadas não só pelo tamanho dos nossos biquínis, mas também pelo fato de sermos brasileiras e termos curvas que chamam muita atenção,” disse Larissa. “Isso é um caso claro de preconceito", explicou.