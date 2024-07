Rio Sena receberá abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julho - AFP

Publicado 22/07/2024 09:30 | Atualizado 22/07/2024 09:35

Rio - Três atletas brasileiros ainda lutam para disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Hygor Gabriel, Max Batista e Lívia Avancini conseguiram as vagas para as Olimpíadas, mas não fizeram o número mínimo de testes antidoping fora de competição e dentro de intervalo determinado e, por isso, não foram convocados pelo atletismo do Brasil.

Hygor Gabriel, do revezamento 4x100m, Max Batista, da marcha atlética, e Lívia Avancini, do arremesso de peso, não cumpriram o número mínimo dos testes antidopings. Ao todo, são três testes fora de competição, com intervalo mínimo de 21 dias. Essa é uma determinação da World Atheltics, órgão que rege as diretrizes do atletismo internacionalmente.

Os testes surpresa precisariam ter sido feitos no intervalo entre setembro do ano passado e o último dia 4 julho. O trio brasileiro chegará em Paris nesta terça-feira (23) para tentar liberação. Eles não foram convocados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e, por isso, Confederação Brasileira de Atletismo será responsável por bancar a permanência dos atletas na França.