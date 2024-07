Dillyene é Miss Bela do Flamengo - Divulgação

Publicado 22/07/2024 10:43

Rio - A miss bela do Flamengo, Dillyene foi eleita Miss Bela RJ 2024. A influencer, atriz e cantora posou com a faixa e falou sobre o título. "Foi maravilhosa a sensação de representar a cidade do meu coração”, disse ela.

Ela também falou sobre sua carreira musical. A cantora conta que só lançou seu primeiro single na pandemia, apesar de esse ser um desejo antigo. "Eu sempre quis fazer o que faço, mas por motivos familiares tive que primeiro me reerguer financeiramente, conquistar o meu diploma de gemologia e aí dei tudo que minha vó sonhava e resolvi investir nos meus objetivos", destaca.Vivendo na França desde os 16 anos, Dillyene contou sobre o desafio de ser uma artista brasileira na Europa. "Eu sou franco-brasileira. Cada país tem seus desafios e na Europa o público é menos receptivo a provocações. Já no Brasil é a onda do momento".A influenciadora, que tem 516 mil seguidores e milhares de visualizações nas plataformas digitais, detalhou sua relação com os fãs. "Eles se chamam Dillycias. E eu falo com eles regularmente no direct. Posso demorar mas respondo todos".Além de cantar, atuar e ser influenciadora, Dillyene ainda apresenta o programa DItudo no Youtube. "Eu apresentava meu programa de televisão na frente do espelho e meu microfone era a escova de cabelo. Você nasce artista, você não se torna. Isso sempre foi muito nítido na minha personalidade. E como boa geminiana que sou faço de tudo um pouco e pouco de tudo (risos)", finaliza.