Maracanã - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 21/07/2024 19:56

Rio - O clássico entre Vasco e Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, previsto inicialmente para o dia 10 de agosto, pode acontecer no Maracanã. De acordo com o "ge", os dois clubes conversam em busca de um acordo para a partida ser disputada no estádio.

Mandante da partida, o Vasco tinha o desejo de jogar em São Januário, mas esbarrou no veto do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da Polícia Militar por conta do risco de confronto entre as torcidas. O Nilton Santos, que poderia ser um plano B, terá um evento nesta data.

Na última quinta-feira (19), durante o sorteio das oitavas da Copa do Brasil, o presidente do Vasco, Pedrinho, admitiu que o clube tentou levar a partida para Cariacica, mas que ainda há incerteza em relação ao local.



"A gente tentou Cariacica porque, num primeiro momento, era Brasília, mas Brasília já tinha agenda. Cariacica aparentemente as torcidas podem ter um confronto. Então está com um pontinho de interrogação também. Por isso estava conversando com o Mário a melhor decisão, e a melhor nem sempre é o que a gente gostaria", declarou o mandatário cruz-maltino.

Inicialmente, a diretoria do Fluminense descartou a possibilidade do clássico ser disputado no Maracanã, mas mudou de ideia nos últimos dias. Porém, há preocupação com a maratona de jogos que o estádio enfrentará em agosto. O Vasco tem interesse em jogar no Maracanã e trata o tema com otimismo.