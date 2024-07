Jorge Sampaoli - Thais Magalhães/CBF

Rio - Ex-técnico do Flamengo., Jorge Sampaoli deu uma declaração preconceituosa contra os autistas. Ao analisar o desempenho do atacante Dembélé na Eurocopa, em material da revista francesa "SoFoot", o treinador afirmou que o atacante francês "jogou como um autista" e causou revolta.

"Quando ele parte para cima (do marcador), os outros jogadores se tornam espectadores que só assistem a como a jogada vai terminar. Eles sabem que ele joga como um autista: começa e termina o lance sozinho. Ele não tem a capacidade de fazer um companheiro de equipe brilhar, apenas sabe fazer com que ele mesmo brilhe", afirmou Sampaoli.

Dembélé teve participação apagada na Eurocopa. O jogador do PSG não fez gol e nem deu assistências e pouco contribuiu para a França ao longo da competição.

Pedido de desculpas

Após a repercussão negativa da fala, Sampaoli não demorou a se manifestar. O técnico argentino pediu desculpas pelo erro e falou em ter "mais cuidado" com as palavras usadas.

"Nunca foi minha intenção me referir ao autismo. Peço desculpas a todos. Queria falar sobre individualidade. Mais do que nunca é preciso ter cuidado com as palavras usadas", escreveu Sampaoli em suas redes sociais.