Luis Zubeldía é o técnico do São PauloRubens Chiri/São Paulo

Publicado 22/07/2024 19:50

O São Paulo terá um desfalque importante para o duelo com o Botafogo, nesta quarta-feira (24), no Morumbis, mas não será dentro das quatro linhas. O técnico Luis Zubeldía recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Juventude e não comandará o Tricolor Paulista pela 19ª rodada do Brasileirão.

O auxiliar Maximiliano Cuberas deve comandar o São Paulo na partida. Ele terá a companhia de Milton Cruz, já que Carlos Gruezo, outro membro da comissão técnica, foi expulso contra o time da Serra Gaúcha também por reclamar da arbitragem.

Esta é a terceira suspensão de Zubeldía no Brasileirão. Ao todo, são sete cartões amarelos e um vermelho, tendo ficado fora dos jogos contra Bahia e Red Bull Bragantino.

O São Paulo soma 31 pontos e ocupa a quinta colocação, enquanto o Botafogo lidera a competição com 39, três de vantagem em relação ao Palmeiras, vice-líder. A bola rolará no Morumbis às 19h30 (de Brasília).