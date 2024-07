Emmanuel Macron supervisionou o local na companhia do Ministro do Interior da França, Gérald Darmanin - Michel Euler / AFP

Publicado 22/07/2024 19:31

Paris - O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou a Vila Olímpica nesta segunda-feira (22) para conhecer as instalações do local e mudou a rotina de funcionários e competidores. Ele almoçou com os atletas e ainda foi tietado pela jogadora brasileira de rugby Yasmin Soares, que tirou uma foto com o dirigente e depois fez uma postagem nas redes sociais.

Na visita, o político disse que enxerga a França pronta para sediar a Olimpíada: "Estamos prontos e estaremos prontos durante os Jogos. Há anos que trabalhamos nestes Jogos e estamos no início de uma semana decisiva que verá a cerimônia de abertura na sexta-feira e depois a Olimpíada, que será em Paris".



Macron supervisionou o local na companhia de Gérald Darmanin, Ministro do Interior. A organização está finalizando os preparativos para a abertura do evento.



A ministra dos esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra e o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de 2024, Tony Estanguet também estiveram na Vila Olímpica para uma inspeção.

Macron aproveitou a visita para dizer que os Jogos vão ser um momento de trégua política por causa das eleições. "São Jogos que estarão no centro da vida do país, e o mundo estará na França graças a eles", comentou. Além de Paris, Lyon, Bordeaux e Marselha são algumas das cidades que também vão receber competições.