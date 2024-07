Rayssa Leal chegou à França no último fim de semana e anseia pelo início dos Jogos de Paris - Alexandre Loureiro / COB

Rayssa Leal chegou à França no último fim de semana e anseia pelo início dos Jogos de ParisAlexandre Loureiro / COB

Publicado 22/07/2024 14:57 | Atualizado 22/07/2024 14:57

Paris - Uma das principais esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal conheceu a pista de skate da competição, nesta segunda-feira (22), junto às concorrentes da modalidade. A skatista, de 16 anos, falou sobre o primeiro contato com o local e revelou que está tendo dificuldade com o fuso horário da França - cinco horas a mais que o Brasil.

Leia mais: Atleta brasileira critica falta de uniforme tamanho G nas Olimpíadas

"Fizemos o reconhecimento da pista. Fomos lá dar uma olhada. Não pude andar de skate, mas amanhã cedo já começam os treinos. Fuso horário está me matando. Mas vou tentar segurar até umas 21h, 21h30, 22h", declarou a jovem.

Reconhecimento da Pista pic.twitter.com/TecJfxoorF — Rayssa Leal - OFICIAL (@rayssaleal) July 22, 2024

A skatista chegou a Paris no último fim de semana e teve um primeiro contato com fãs já no aeroporto da cidade. Nas redes sociais, ela registrou momentos dentro da Vila Olímpica e com outros membros da delegação brasileira.

Leia mais: Medina e outros brasileiros treinam juntos pela primeira vez no Taiti

As disputas do skate street feminino estão previstas para 28 de julho, com a etapa preliminar às 7h da manhã (de Brasília), e a final ao meio-dia, na Arena La Concorde, um parque urbano na capital francesa.