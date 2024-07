Gabriel Medina busca primeira medalha olímpica da carreira - William Lucas / Time Brasil

Publicado 22/07/2024 11:30 | Atualizado 22/07/2024 12:05

Rio - O surfe do Brasil está completo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os seis atletas brasileiros treinaram juntos pela primeira vez nesta segunda-feira (22), em Teahupo'o, no Taiti, mesmo com o mar mexido e com ondas pequenas.

Gabriel Medina, Filipe Toledo, João Chianca, Tati Weston-Webb, Tainá Hickel e Luana Silva vão representar o Brasil nas Olimpíadas. Tati foi a última atleta a desembarcar em solo taitiano. Medina e Tati, inclusive, conseguiram as únicas notas 10 da etapa do Taiti neste ano no Circuito Mundial (WSL).

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina disputará as Olimpíadas pela segunda vez na carreira. Em Tóquio 2021, ficou em quarto lugar após perder a disputa pelo bronze para o japonês Kanoa Igarashi. O brasileiro tem um retrospecto positivo no Taiti e é um dos favoritos pelo ouro olímpico.



As disputas do surfe serão entre 27 de julho e 5 de agosto. É a segunda edição dos Jogos Olímpicos com a modalidade no quadro. Na estreia, em Tóquio 2021, o brasileiro Italo Ferreira foi o campeão no masculino, enquanto a americana Clarissa Moore venceu no feminino.