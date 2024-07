Shoko Miyata, ginasta japonesa - Kenzo Tribouillard/AFP

Publicado 22/07/2024 17:59

Um dos grandes nomes da ginástica do Japão, Shoko Miyata, de apenas 19 anos, foi cortada dos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta foi flagrada fumando e bebendo álcool perto do início da competição, o que vai contra as diretrizes da delegação e do país, que proíbe álcool e tabaco para menores de 20 anos.

A atleta deixou o campo de treinamento do Japão em Mônaco, na França, após as autoridades do comitê olímpico do país baterem o martelo sobre o tema. Aiko Sugihara e Chiaki Hatakeda são as suplentes.



A punição aplicada em Shoko Miyata chateou a treinadora Mutsumi Harada, que, mesmo não minimizando a situação envolvendo a atleta, indicou forte pressão perto da competição. Miyata sagrou-se campeã nacional em 2024 com a Copa NHK e conquistou o bronze na trave no Mundial de 2022.



"Ela estava passando os dias realmente sobrecarregada com tanta pressão. Eu imploro que as pessoas entendam isso", disse Harada, técnica da jovem de 19 anos.