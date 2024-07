Steven van de Velde foi condenado por estupro em 2016 - AFP

Publicado 22/07/2024 16:00

Rio - O jogador de vôlei de praia Steven van de Velde, condenado por estupro em 2016, ficará isolado da delegação da Holanda nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta, de 29 anos, não ficará na Vila Olímpica e nem terá contato com a imprensa durante a estadia na capital francesa.

O pedido pelo isolamento foi do próprio atleta, de acordo com o Comitê Olímpico da Holanda. O objetivo é "garantir um ambiente esportivo seguro para todos os participantes olímpicos" e as medidas "estão de acordo com a prática padrão" adotada pela entidade holandesa.

Steven van de Velde foi condenado a quatro anos de prisão por estupro. Dois anos antes da condenação, ele forçou uma jovem de 12 anos a ter relações sexuais. O crime foi descoberto após a menina ir a uma clínica médica para tomar a pílula do dia seguinte, sob orientação do próprio atleta.

O atleta cumpriu apenas um ano da sentença. Steven van de Velde retomou as atividades esportivas em 2018 e disputará uma Olimpíada dez anos depois do crime. Ele foi submetido a um programa de tratamento especializado destinado a atletas condenados por uma infração penal, segundo o comitê holandês.

A classificação de Steven van de Velde para os Jogos de Paris 2024 gerou protestos. Três organizações internacionais de defesa de atletas vítimas de violência realizaram um manifesto conjunto, que foi entregue ao Comitê Olímpico Internacional (COI), Comitê Olímpico Holandês e à Federação Holandesa de Vôlei.