Fernando Ferraz, conhecido como Balotelli, reclamou do material dos atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Wagner Carmo / CBAt

Fernando Ferraz, conhecido como Balotelli, reclamou do material dos atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris 2024Wagner Carmo / CBAt

Publicado 22/07/2024 15:00

Rio - O atleta Fernando Ferraz, do decatlo, desabafou nas redes sociais sobre o material fornecido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) aos competidores dos Jogos de Olímpicos de Paris 2024. Baloteli, como é conhecido, se frustrou com a falta de materiais e revelou que terá que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar sapatilhas necessárias para conseguir competir.

"Vocês não tem ideia do quanto foi broxante receber o material da Seleção. Sempre achei que nas Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim", disse Fernando Ferraz.

"Eu faço a prova do decatlo, onde utilizo 7 sapatilhas de modelos diferentes, cada uma para uma prova específica. Estou indo para os Jogos Olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito", completou.

A distribuição dos materiais dos atletas fica a cargo de cada confederação e do fornecedor escolhido pela mesma. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), por exemplo, é patrocinada pela Puma. Balotelli não foi o único a reclamar dos uniformes. Izabela Silva, do lançamento de disco, reclamou após receber o enxoval olímpico apenas com roupas masculinas, sob a alegação de não haver numerações maiores que o tamanho médio.

"Irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, dois dias de competição dividido em 4 etapas, e recebi como material, 1 regata, 1 macaquito, um short balãozinho. Assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar pra vila (Olímpica) e lavar logo meu material, ou competir com sujo", completou Balotelli, que se classificou entre os 24 melhores do mundo na modalidade.