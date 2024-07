Pepê Gonçalves homenageará Ayrton Senna em seu capacete - Divulgação

Publicado 22/07/2024 17:00

Paris - Ayrton Senna será homenageado nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta segunda-feira (22), o canoísta Pepê Gonçalves revelou os capacetes que utilizará nas competições do C1, K1 (canoagem slalom) e caiaque cross, com pintura que traz referências ao utilizado pelo tricampeão mundial na Fórmula 1.

"Sou fã demais do Senna. Tenho uma tatuagem dele no braço e me identifico muito com seus princípios, com o seu coração e seu patriotismo. Fiz a homenagem a ele em Tóquio e fico feliz em poder homenageá-lo também aqui em Paris, nesse ano ainda mais especial, marcado pelos 30 anos do seu legado", disse Pepê.

Capacete do canoísta Pepê Gonçalves tem pintura alusiva a Ayrton Senna Divulgação

Um dos primeiros atletas do Time Brasil a desembarcar em Paris, há duas semanas, Pepê Gonçalves realiza as últimas atividades de preparação. Ele inicia sua trajetória no dia 27 pela prova classificatória do C1.

"Vou usar capacetes na competição com listras iguais às listras que ele usava em seu capacete. Senna é um ídolo, uma inspiração, poder prestar essa homenagem é motivo de orgulho e honra para mim. Senna é para sempre", completou.

Os Jogos Olímpicos de Paris serão o terceiro do canoísta, que também participou das edições do Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2021 devido à pandemia da Covid-19). Ele foi medalhista de ouro no slalom e no cross nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.