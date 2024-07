Gianni Infantino, presidente da Fifa - AFP

Publicado 23/07/2024 09:44 | Atualizado 23/07/2024 10:04

Rio - O Mundial de Clubes de 2025 segue repercutindo. A união das ligas de futebol da Europa, entidade que reúne os organizadores dos principais do Velho Continente, incluindo a Premier League e a La Liga, se uniu aos sindicatos de jogadores que já movem uma ação na Justiça contra a Fifa, por conta do calendário da entidade máxima do futebol mundial.

A decisão envolve a disputa do Mundial de Clubes do ano que vem, que terá 32 equipes, e será disputado no meio do ano nos Estados Unidos. A competição que terá a chancela da Fifa não agrada os clubes europeus por conta do calendário. A ação da união das ligas europeias recebeu críticas da entidade máxima do futebol.



A Fifa respondeu com um tom forte. "Algumas ligas na Europa - elas próprias organizadoras e reguladoras de competições - agem com interesse comercial, hipocrisia e sem consideração por todas as outras partes envolvidas. Essas ligas aparentemente preferem um calendário repleto de amistosos e torneios de verão, muitas vezes envolvendo extensas viagens pelo mundo", rebateu.



A entidade defendeu o calendário e lembrou que o instrumento foi aprovado pelo seu Conselho, que conta com representantes de todos os continentes. "O calendário da Fifa é o único instrumento que garante que o futebol internacional possa continuar a sobreviver, coexistir e prosperar ao lado do futebol de clubes nacional e continental."

Com a presença de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, o Mundial de Clubes de 2025 também conta com clubes europeus como: Real Madrid, Manchester City, PSG, Chelsea, Bayern, Juventus, Inter de Milão, entre outros.