Yan Couto em treino pela seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 22/07/2024 12:47

Rio - Lateral-direito da seleção brasileira na Copa América, Yan Couto, de 22 anos, pode estar perto de trocar de clube no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Borussia Dortmund procurou o Manchester City para definir uma proposta de transferência pelo brasileiro.

O vice-campeão da Liga dos Campeões não pretende desembolsar o valor de 40 milhões de euros (R$ 242,12 milhões), que é a multa de Yan Couto com o Manchester City, mas admite oferece até 25 milhões de euros (cerca de R$ 151,32 milhões). O lateral teria interesse em se transferir.

Yan Couto foi revelado pelo Coritiba e foi comprado pelo Grupo City em 2020, porém, jamais atuou pelo clube inglês. O brasileiro foi emprestado ao Girona por três temporadas e ao Braga por um ano. Na última temporada europeia, ele defendeu o clube espanhol em 39 jogos, fez dois gols e deu oito assistências.

O bom momento no Girona fez Yan Couto ser chamado para defender a seleção brasileira. No total, ele atuou em quatro jogos pelo Brasil e foi convocado para disputar a Copa América, como reserva de Danilo.