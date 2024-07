Enzo Maresca abordou situação de argentino - Divulgação / Chelsea

Publicado 24/07/2024 14:20

Rio - A canção com termos racistas e transfóbicos entoada pelos jogadores da seleção argentina no título da Copa América não deverá atrapalhar a recepção do volante Enzo Fernández em seu retorno ao Chelsea. Na opinião do novo treinador do clube inglês, Enzo Maresca, a situação é página virada nos Blues.

"Creio que não haja más intenções por parte de nenhum deles. Penso que quando o Enzo voltar, não haverá qualquer problema. Ele esclareceu a situação, o clube também, por isso não há nada a acrescentar. Não são más pessoas", afirmou.



A situação fez com que Enzo fosse parado de ser seguido por dez jogadores do Chelsea. A canção também se refere ofensivamente aos franceses. Atletas do Chelsea e franceses, os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku deixaram de seguir o argentino.



O Chelsea inicia a pré-temporada nos Estados Unidos nesta quarta-feira, contra o Wrexham, às 23h30 (de Brasília). O volante ganhou dias a mais de descanso e não está relacionado para a pré-temporada do elenco principal na América do Norte. Outros jogadores que disputaram torneios de seleções também ficaram fora da lista.