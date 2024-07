Álvaro Pacheco foi anunciado por equipe saudita - Divulgação / Al-Orobah

Publicado 24/07/2024 09:30

Rio - Pouco mais de um mês após deixar o comando do Vasco, o treinador Álvaro Pacheco, de 52 anos, já tem uma nova equipe para treinar. O português foi anunciado pelo Al-Orobah, time recém-promovido para a elite do futebol da Arábia Saudita.

Pacheco teve uma passagem extremamente curta pelo Vasco. Ele assumiu o Cruz-Maltino no dia 1º de maio e ficou apenas 50 dias no cargo de treinador. No total, foram apenas quatro vitórias: três derrotas e um empate no clube carioca.



Sob o comando do português, o Vasco viveu um dos jogos mais terríveis da sua história. Contra o Flamengo, pelo Brasileiro, o Cruz-Maltino foi goleado por 6 a 1, o maior placar sofrido pelo clube de São Januário em um clássico contra o maior rival.



Álvaro Pacheco foi jogador profissional, passando por clubes de pouca expressão em Portugal. Como treinador, ele iniciou sua carreira em 2011. Antes de chegar ao Vasco, na última temporada europeia, ele comandou o Estoril e o Vitória de Guimarães, ambos clubes da elite do futebol português.