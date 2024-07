Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez - AFP

Publicado 23/07/2024 18:26

O Real Madrid se tornou o primeiro clube de futebol da história a ultrapassar a marca de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) em receitas. O faturamento, que não inclui vendas de jogadores, corresponde à temporada 2023-24 e foi anunciado pelos merengues nesta terça-feira (23).

O valor exato de arrecadação foi 1,073 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões), um aumento de 27% em comparação às receitas do período de 2022-23, quando as receitas atingiram 843 milhões de euros (R$ 5 bilhões), o que já tornava o clube o mais rico do mundo.

O aumento foi impulsionado por melhorias em áreas como o marketing e as receitas do estádio Santiago Bernabéu, que ainda não pode ser usado por completo, mas está sendo renovado nas obras de remodelação, que permitem a disposição do local para eventos além dos que acontecem usualmente.

"O Conselho de Administração do Real Madrid CF, reunido no dia 23 de julho, formulou as contas anuais do exercício 2023-2024. Neste ano, apesar de o estádio ainda não estar em pleno funcionamento, o Clube conseguiu ultrapassar o patamar de um bilhão de euros de proveitos operacionais antes da alienação de ativos fixos, valor até agora não alcançado por nenhum clube de futebol", declarou o clube em comunicado.

Dentro de campo, a temporada foi de sucesso para os merengues, com as conquistas da Champions League, a La Liga e a Supercopa da Espanha.