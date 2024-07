Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo - Divulgação

Publicado 23/07/2024 18:01

Rio - O Friburguense foi excluído da Copa Rio pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), em decisão publicada nesta terça-feira (23), por não conseguir inscrever o número mínimo de atletas previsto no regulamento. Com isso, o America avançou às oitavas de final.

De acordo com as regras da competição, cada equipe deve contar com pelo menos 15 atletas regularizados para disputar o torneio. A delegação do America já estava em Nova Friburgo para o jogo de ida da primeira fase, quando foi informada que o clube estava automaticamente classificado para a próxima fase.

Nas oitavas de final, os americanos enfrentarão o Volta Redonda. Os jogos estão marcados para os dias 21 de agosto, no Estádio Giulite Coutinho, no Rio, e 28 de agosto, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Veja os outros confrontos da primeira fase da Copa Rio

Maricá x Duque de Caxias - Vencedor enfrenta a Portuguesa

Petrópolis x Paduano - Vencedor enfrenta o Audax Rio

Artsul x Serrano - Vencedor enfrenta o Nova Iguaçu

Americano x Zinzane - Vencedor enfrenta o Bangu

Sampaio Corrêa x Bonsucesso - Vencedor enfrenta o Madureira

Olaria x São Cristóvão - Vencedor enfrenta o Boavista

Cabofriense x Belford Roxo - Vencedor enfrenta o Resende

America x Friburguense (excluído) - America enfrenta o Volta Redonda