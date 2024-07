Eventos de esports costumam lotar grandes arenas - Divulgação

Publicado 23/07/2024 16:10

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou, nesta terça-feira (23), a criação dos Jogos Olímpicos de Esports, os esportes eletrônicos. O evento não segue o calendário dos moldes tradicionais, de quatro em quatro anos, e será disputado a cada dois anos a partir de 2025.

Antes um tema que provocou certa "queda de braço", a competição de jogos eletrônicos foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI. O presidente da entidade, Thomas Bach, destacou o início de uma "nova era".

"Esta é realmente uma nova era para o COI. Com a confirmação pela sessão do COI da criação dos Jogos Olímpicos de Esports, estamos acompanhando o ritmo da revolução digital. A comunidade de esports, representada na nossa Comissão de Esports, se envolveu com entusiasmo nesta iniciativa. Esta é mais uma prova da atratividade da marca olímpica e dos valores que ela representa entre os jovens", disse.

Os Jogos Olímpicos de Esports terão modalidades em três categorias: esportes físicos disputados em plataforma virtual, simuladores de esportes e games de esports. Todos esses precisam ser alinhados com os valores olímpicos.