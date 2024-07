Eduardo Allax deixou o comando do America e se aposentou do futebol - Wandré Silva/AFC

Eduardo Allax deixou o comando do America e se aposentou do futebolWandré Silva/AFC

Publicado 23/07/2024 22:31

Rio - O America precisará ir atrás de um novo treinador para o seu projeto. Nesta terça-feira (23), o experiente Eduardo Allax, em comunicado divulgado nas redes sociais, anunciou que encerrou sua carreira no futebol após 37 anos de jornada.

"Foram 37 anos dedicados ao esporte com muito amor, suor, lágrimas, sorrisos, alegrias, tristezas, decepções, conquistas e, acima de tudo, lealdade da minha parte ao esporte. Muito obrigado, Deus, por realizar meu sonho de menino", disse.

Eduardo Allax estava no Mecão desde o início do ano como gerente de futebol e assumiu o comando da equipe no dia 26/6, após a saída de Marcus Alexandre. Ele chegou com a equipe na vice-liderança da Série A2 do Campeonato Carioca, com 10 pontos, e viu o America despencar de rendimento, não vencer nenhum dos últimos quatro jogos e sair do G-4 - zona de classificação para a semifinal.

O America, presidido por Romário, volta a campo contra o Friburguense na próxima sexta-feira (26), pela ida da primeira fase da Copa Rio. A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Julio Cesar, ex-lateral-esquerdo com passagens pelos quatro clubes gigantes do Rio.