Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, é a casa do Friburguense - Divulgação

Publicado 23/07/2024 21:19 | Atualizado 23/07/2024 21:34

Rio - Mais um capítulo do "puro suco do futebol carioca". Nesta terça-feira (23), horas após a confirmação da exclusão do Friburguense e a classificação do America para a segunda fase da Copa Rio, a Ferj voltou atrás e, em documento assinado pelo Vice-Presidente de Competições da entidade, Marcelo Carlos Nascimento Viana, manteve a partida pelo torneio estadual.

A equipe de Nova Friburgo havia sido excluída por não atingir o mínimo de atletas inscritos na competição , o que levaria o clube comandado por Romário direto para a segunda fase, contra o Volta Redonda. Os dois lados já se manifestaram e confirmaram a realização do jogo.

De acordo com o comunicado da entidade, o Friburguense, antes das 18h (de Brasília), protocolizou via e-mail pedidos de profissionalização de dois jogadores que já eram vinculados ao clube. Estes foram gerados sem pendências no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas) no último dia útil (esta terça-feira) antes do início da primeira fase da Copa Rio.

O duelo será disputado na próxima sexta-feira (26), às 14h45, no Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. A volta está marcada para o dia 7/8, às 15h, no Giulite Coutinho.